Определенное обезболивающее вызвало у мышей аутизм

Фентанил является одним из наиболее часто используемых анальгетиков в больницах.

Исследовательская группа сообщила, что фентанил вызывает аутизм у молодых мышей мужского и женского пола через активацию мю-опиоидных рецепторов в передней поясной коре. Кроме того, аутизм, вызванный фентанилом, частично объясняется гиперметилированием, опосредованным снижением экспрессии гена Grin2b в передней поясной коре мышей.

"Мы обнаружили, что фентанил снижает экспрессию Grin2b в передней поясной коре. Сверхэкспрессия Grin2b предотвращает вызванное фентанилом аутистически-подобное поведение у мышей. Эти результаты позволяют предположить потенциальный механизм предотвращения или лечения аутистически-подобного поведения", - говорит Юань Шен, доктор медицины, старший автор статьи и профессор психиатрии 10-й Шанхайской народной больницы