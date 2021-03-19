Определено, что лучше помогает запоминать — записи на бумаге или заметки в смартфоне

В исследовании участвовали 54 добровольца в возрасте от 18 до 29 лет. Сначала они должны были прочитать вымышленный диалог нескольких персонажей. Эти персонажи обсуждали свои планы на ближайшие два месяца. Затем участников эксперимента попросили записать расписание персонажей. Одна группа записывала информацию в бумажном дневнике, вторая — в приложении «Календарь» на планшете, а третья ― в заметках на смартфоне.

Затем после перерыва учёные проверили, что запомнили участники. Немаловажная деталь — в это время добровольцы находились внутри МРТ-сканера. Так учёные смогли увидеть изменения в активности мозга.

Как оказалось, участники, которые записывали всё от руки, лучше отвечали на вопросы. Помимо этого, они сделали свои записи быстрее всего остальных. МРТ показала, что у этих людей наблюдалась наиболее сильная мозговая активность в областях, связанных с речью и визуализацией, а также в гиппокампе.