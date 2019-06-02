Определено, что россияне чаще всего покупали весной

По сравнению с весной прошлого года россияне стали покупать больше кроссовок, футболок и спортивных брюк. Объём продаж таких товаров вырос на 30%.

Также весной 2019 года россияне купили на 16% больше электроники, включая смартфоны, наушники, умные часы и фитнес-трекеры. На 14% вырос объём продаж и садовых инструментов вместе со стройматериалами.

Аналитики уверены, что рост продаж товаров данных категорий произошёл благодаря развитию электронной коммерции и популярности интернет-магазинов. Так Росстат недавно опубликовал опрос, показавший, что 26,5% россиян покупают товары и услуги для повседневной жизни онлайн.