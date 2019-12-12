Определено, что россияне покупают на AliExpress вместо смартфонов в сезон холодов

Сообщается, что с наступлением холодов интерес жителей России сместился с техники на товары для хобби и подарков. Особенно сильный рост был зафиксирован среди вещей для развлечений. Например, количество запросов слову «рыбалка» увеличилось на 80%, «3d ручка» — на 23%, «маркеры» — на 21%, «гитара» — на 3%.

Среди подарков россияне активнее всего ищут «серьги» и «часы мужские». Также пользователи AliExpress стали на 6% чаще искать игрушки.

Исследователи отмечают, что круглый год наиболее популярными всё-таки остаются категории одежды и электроники. Особенно много таких товаров россияне покупают в периоды распродаж.