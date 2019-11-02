Определено количество использующихся для сбережения биткоинов

Если быть точнее, исследователи изучали UTXO (unspent transaction output) — выход неизрасходованных транзакций. На основе изученных данных аналитики рассортировали биткоины по времени их последнего перемещения.

На представленном ниже графике зелёной линией обозначены биткоины, которые не передавались никому как минимум год, голубой — те, что не двигались пять лет.