Наука и технологии
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Определено количество использующихся для сбережения биткоинов
В течение пяти последних лет
Компания Delphi Digital опубликовала отчёт на основе наблюдений за криптовалютными транзакциями. Выяснилось, что пятая часть от всего числа биткоинов не передавалась другим пользователям как минимум пять лет.
Если быть точнее, исследователи изучали UTXO (unspent transaction output) — выход неизрасходованных транзакций. На основе изученных данных аналитики рассортировали биткоины по времени их последнего перемещения.
На представленном ниже графике зелёной линией обозначены биткоины, которые не передавались никому как минимум год, голубой — те, что не двигались пять лет.
Delphi Digital
Согласно данным Delphi Digital, 21,6% всех монет не меняли владельца в течение как минимум пяти лет. Это рекордный показатель.
Аналитики отмечают, что на цену биткоина больше всего влияют те, кто криптовалюту не хранит, а активно торгует ею.