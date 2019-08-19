Определено количество россиян, никогда не игравших в видеоигры

По результата опроса выяснилось, что в видеоигры играют 19% россиян. А вот почти половина опрошенных (48%) заявили, что не играли ни разу в жизни. Ещё 33% рассказали, что играли раньше, но теперь перестали.

23% из тех, кто играет, уделяют время играм каждый день. 46% — несколько раз в неделю, а 30% — несколько раз в месяц и реже. В основном, игры наиболее популярны среди аудитории от 18 до 24 лет (40%) и от 25 до 34 лет (25%). Чаще всего люди играют на смартфонах и компьютерах.