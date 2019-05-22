Определено, кто в России чаще всего оставляет чаевые таксистам

Половина участников опроса ответила, что, действительно, даёт таксистам на чай иногда. 17% из них заявили, что делают это во время каждой поездки.

Довольно скупы на чаевые работники IT-сферы. 41% из них признались, что никогда не оставляют таксистам денег сверх установленной суммы. Скупее оказались только чиновники (44%). Также редко оставляют чаевые сотрудники образовательных учреждений.

Самыми щедрыми оказались работники в сфере сельского хозяйства, автомобильной промышленности и туризма.

Опрос также показал соотношение по регионам. Чаще всех чаевые таксистам оставляют жители Грозного (81%), Балашихи (38%), Астрахани (33%) и Химок (32%). Меньше всего любят платить дополнительные деньги таксистам в Люберцах, Тюмени и Ставрополе.