Определено место для новой российской военной базы

Такой гипотезой поделился редактор индийского журнала и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура. Он считает, что возвращение России в регион может рассматриваться как «часть новой стратегической активности на Ближнем Востоке и в Африке». Об этом же свидетельствует деятельность страны в Сирии, Ливии, ЦАР и Мозамбике.

Впрочем, эксперт не думает, что Россия будет доминировать в Индийском океане. Всё из-за экономических причин. Однако Москва способна влиять на принятие стратегических решений в регионе.

Также эксперт назвал текущие проблемы для Индии. По его мнению, это сотрудничество России с Китаем и «усиливающаяся напряжённость» в отношениях с Западом.