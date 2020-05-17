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Определено, сколько самостоятельно поставленных через Google диагнозов оказываются верными

Не так уж много
Нередко люди при появлении симптомов недомогания начинают срочно гуглить, что же это может быть за болезнь. Медики предупреждают, что так делать не стоит. А недавнее исследование определило, сколько самостоятельно поставленных через Google диагнозов оказываются верными.

Как следует из работы учёных Университета Эдит Коуэн, только треть онлайн-проверок оказываются точными. Исследователи проанализировали 36 международных мобильных и веб-систем для проверки симптомов. Оказалось, что они выдают правильный диагноз с первого раза только в 36% случаев. А с нескольких раз — примерно в половине случаев.

Куда более точными были советы систем о том, к какому доктору стоит обратиться. В 49% случаев такие рекомендации оказывались верными.

В пресс-релизе, написанном по научной работе, также отмечается, что каждую минуту в мире регистрируется около 70 000 запросов, связанных со здоровьем. Авторы исследования предупреждают: результаты поиска, скорее, введут человека в заблуждение и дадут ложное чувство безопасности в то время, как ситуация со здоровьем может быть серьёзной.

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