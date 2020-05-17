Определено, сколько самостоятельно поставленных через Google диагнозов оказываются верными

Как следует из работы учёных Университета Эдит Коуэн, только треть онлайн-проверок оказываются точными. Исследователи проанализировали 36 международных мобильных и веб-систем для проверки симптомов. Оказалось, что они выдают правильный диагноз с первого раза только в 36% случаев. А с нескольких раз — примерно в половине случаев.

Куда более точными были советы систем о том, к какому доктору стоит обратиться. В 49% случаев такие рекомендации оказывались верными.

В пресс-релизе, написанном по научной работе, также отмечается, что каждую минуту в мире регистрируется около 70 000 запросов, связанных со здоровьем. Авторы исследования предупреждают: результаты поиска, скорее, введут человека в заблуждение и дадут ложное чувство безопасности в то время, как ситуация со здоровьем может быть серьёзной.