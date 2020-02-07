Определено, в какие дни россияне чаще всего пользуются общественным Wi-Fi

Согласно пресс-релизу компании, в 2019 году в сети общедоступного Wi-Fi «Дом.ru» был зарегистрирован 51 млн подключений. За год почти 15 млн уникальных пользователей потребили около 12 430 тысяч ТБ трафика. Столько надо, чтобы посмотреть онлайн 9,1 млн фильмов в Full HD.

Как оказалось, чаще всего россияне пользовались общественным Wi-Fi в пятницу и четверг с 14 до 16 часов. Активнее всех были жители Санкт-Петербурга (более 5 млн подключений), Перми (4 млн), Нижнего Новгорода (3 млн), Набережных Челнов, Екатеринбурга, Кирова, Волгограда и Оренбурга (более 2 млн).

Подавляющее большинство пользователей — 90% — выходили в сеть со смартфонов, 7% — с планшетов, 2% — с ноутбуков. В основном люди пользуются Wi-Fi в заведениях сферы услуг, кафе, барах, ресторанах.