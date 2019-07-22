Определено, в каких странах дети мечтают стать YouTube-блогерами, а в каких — космонавтами

Несмотря на то, что космонавтика скорее ассоциируется с США, современные дети в этой стране оказались не такими уж фанатами покорения космоса. Большинство (29%) маленьких американцев мечтают стать… YouTube-блогерами.

Вообще среди вариантов профессий были следующие: блогер, космонавт, музыкант, учитель, профессиональный спортсмен. На втором месте по популярности среди американских детей оказался учитель.

У британцев картина почти такая же. А вот китайцы отличились: у них подавляющее большинство (56%) детей мечтает стать космонавтами. Видеоблоггинг у них вообще не котируется.

Опрос проводился среди трёх тысяч детей в возрасте от 8 до 12 лет.