Определены два возможных места утечки воздуха на МКС

Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на переговоры экипажа станции с Землёй. Специалист подмосковного центра управления полётами сказал космонавтам, что во время ночных съёмок камерами GoPro нужно тщательно осмотреть эти два места.

Первая возможная зона утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а вторая — в районе трубопроводов. Первое место удалось отследить по движению пылинок, зафиксированное камерой.

Журналисты напомнили, что небольшую утечку воздуха на станции заметили в сентябре 2019 года. Осенью этого года её скорость возросла в пять раз. Космонавтам пришлось закрывать люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что утечка происходит в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас скорость падения давления на МКС равна 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, но это не опасно.