Определены национальные предпочтения в эмодзи

Эксперты проанализировали более 250 миллионов сообщений в российских соцсетях. Выяснилось, что каждое четвёртое отправляемое сообщение сопровождается эмодзи. Самыми популярными в России за последнее время смайликами стали жёлто-оранжевый огонёк, красное сердце и плачущая от смеха рожица.

Оказалось, что россияне чаще всего ставят эмодзи в Instagram (34%). На втором месте идёт «ВКонтакте» с 16%. Есть разница в предпочтениях и между полами. Так, у женщин на первое место по популярности вышло красное сердце.

По инфографику 2017 года видно, что некоторые эмодзи не теряют популярности с годами. Это, например, самый распространённый в большинстве стран мира плачущий от смеха смайлик.