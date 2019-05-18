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Определены национальные предпочтения в эмодзи

В России — это плачущий от смеха смайлик и «огонёк»
Компания Noosphere Technologies провела исследование использования эмодзи в России. Их результаты можно сравнить с инфографикой по разным странам мира от «Аргументов и фактов».

Эксперты проанализировали более 250 миллионов сообщений в российских соцсетях. Выяснилось, что каждое четвёртое отправляемое сообщение сопровождается эмодзи. Самыми популярными в России за последнее время смайликами стали жёлто-оранжевый огонёк, красное сердце и плачущая от смеха рожица.

Оказалось, что россияне чаще всего ставят эмодзи в Instagram (34%). На втором месте идёт «ВКонтакте» с 16%. Есть разница в предпочтениях и между полами. Так, у женщин на первое место по популярности вышло красное сердце.

По инфографику 2017 года видно, что некоторые эмодзи не теряют популярности с годами. Это, например, самый распространённый в большинстве стран мира плачущий от смеха смайлик.

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