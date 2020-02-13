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Определены недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией
Стелс-технологии не спасут его от российских радаров
Авторы американского издания The National Interest определили недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией. Дело в том, что стелс-технологии самолёта не способны помочь ему пройти мимо российского радара «Струна-1», созданного ещё в 1999 году.
«Струну-1» относят к классу бистатических радаров. Это значит, что приёмник и передатчик сигнала прибора отдалены друг от друга на некоторое расстояние. Благодаря этому радар в три раза более чувствительный, чем аналоги.
Российский прибор может обнаружить любые объекты с низкой эффективной площадью рассеивания электромагнитной волны. К таким относится американский стелс-истребитель нового поколения F-35. То есть в бою это может стать критическим недостатком для самолёта.
Правда, у «Струны-1» тоже есть минус — он может поддерживать высокую чувствительность только в рамках небольшой области. Она равна 12 км в длину и 7 км в высоту.