Определены недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией

«Струну-1» относят к классу бистатических радаров. Это значит, что приёмник и передатчик сигнала прибора отдалены друг от друга на некоторое расстояние. Благодаря этому радар в три раза более чувствительный, чем аналоги.

Российский прибор может обнаружить любые объекты с низкой эффективной площадью рассеивания электромагнитной волны. К таким относится американский стелс-истребитель нового поколения F-35. То есть в бою это может стать критическим недостатком для самолёта.

Правда, у «Струны-1» тоже есть минус — он может поддерживать высокую чувствительность только в рамках небольшой области. Она равна 12 км в длину и 7 км в высоту.