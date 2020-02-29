Определены недостатки Apple Siri в сравнении с другими голосовыми помощниками

Разницу проще объяснить на примере. Если задать Siri вопрос «какие виды лягушек могут убить собаку своим ядом», то голосовой помощник порекомендует вам прочитать несколько статей на эту тему. Google Assistant в то же самое время предоставит пользователю точный ответ: что это тростниковая жаба.

Также журналисты отметили, что Siri не всегда правильно распознаёт запросы. Они заявили, что голосовой помощник Apple неплохо справляется с простыми задачами, например поставить таймер или будильник. Но вещи посложнее она обрабатывает не так хорошо, как её конкуренты.