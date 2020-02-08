Определены недостатки российского истребителя Су-30МКИ

Маршал заявил, что с 1997 года, когда начались поставки самолётов, произошло много технологических достижений. Поэтому теперь оборудование истребителей устарело и требует модернизации.

Это касается, прежде всего, двух ключевых элементов Су-30МКИ — радиолокатора Н011 «Барс» и станции радиоэлектронного подавления САП-518. Однако в целом маршал назвал истребители мощными, особенно с точки зрения переносимых вооружений и дальности полёта.

Напомним, Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский) имеет расширенный состав вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также пассивную фазированную антенную решётку (ПФАР).