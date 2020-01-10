Определены поисковые системы на замену Google в смартфонах

Напомним, ранее Google продвигала собственное решение и не позволяла производителям менять его. Теперь же правила поменялись. Фаворитом среди альтернативных поисковых систем у европейцев оказалась DuckDuckGo. Если вы когда-нибудь пользовались браузером Tor, то знакомы с данным поисковиком. Он считается довольно безопасным и предлагает защиту конфиденциальной информации.

DuckDuckGo стал лидером во всех странах, кроме Великобритании.