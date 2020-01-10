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Определены поисковые системы на замену Google в смартфонах
Европейцы теперь могут сами выбирать поисковик по умолчанию
В прошлом году стало известно, что пользователи Android-смартфонов из Европы смогут сами выбирать поисковую систему по умолчанию. Google с тех пор собирала данные о том, какими поисковиками хотели бы пользоваться европейцы. Теперь компания поделилась результатами.
Напомним, ранее Google продвигала собственное решение и не позволяла производителям менять его. Теперь же правила поменялись. Фаворитом среди альтернативных поисковых систем у европейцев оказалась DuckDuckGo. Если вы когда-нибудь пользовались браузером Tor, то знакомы с данным поисковиком. Он считается довольно безопасным и предлагает защиту конфиденциальной информации.
DuckDuckGo стал лидером во всех странах, кроме Великобритании.
Также популярными поисковиками оказались Info.com, PrivacyWall, Qwant и российский «Яндекс». Последний, кстати, преимущественно в странах Балтии.