Определены поразившие американские базы ракеты Ирана

Как сообщает телеканал NBС, ссылаясь на ряд экспертов, Иран выпустил по объектам США в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110. Первые — это модернизированная версия ракет Scud, которые были разработаны в Ираке и использовались в ходе войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Иранская версия оружия оснащена системой наведения и работает на жидком топливе. Тегеран уже применял его для атаки на террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в России) в 2017 году.

Fateh-110 — баллистические ракеты малого радиуса действия. В NBC также сообщили, что американские военные в Ираке получили предупреждение перед запуском ракет.

Напомним, действия Иран обусловлены недавним убийством генерала Касема Сулеймани в ходе американской операции.