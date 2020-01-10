Определены регионы России, жители которых чаще всего покупают электромобили

Всего с января по ноябрь 2019 года в России было продано 325 новых электромобилей. Это в 2,7 раза больше, чем за тот же период в 2018 году.

Почти треть всех купленных электрических автомобилей пришлась на Москву. Жители столицы приобрели 107 машин за отчётный период. На втором месте расположилось Подмосковье — там было продано 24 электрокара. На третьем месте оказался Приморский край с 22 машинами.

В топ-10 также вошли Санкт-Петербург (17 ед.), Краснодарский край (15 ед.), Иркутская область (11 ед.), Свердловская область (10 ед.), Хабаровский край (9 ед.), Пермский край (9 ед.) и Красноярский край (9 ед.).