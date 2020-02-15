Определены российские приложения, которые будут предустановлены на устройствах

Проект постановления уточнил положения закона об обязательной предустановке российских приложений. Стали известны типы устройств и виды программного обеспечения, а также сроки выполнения требования.

Итак с 1 июля 2020 года требования станут обязательными для «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» (к такому могут быть отнесены и смартфоны, и смарт-часы, и планшеты). С 1 июля 2021 — для компьютеров и ноутбуков, с 1 июля 2022 — телевизоров.

Также из проекта следует, что с текущего года на смартфоны должны будут предустанавливаться российские поисковые системы и браузеры, картографические сервисы и навигаторы. Со следующего года — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы и программы для доступа к инфраструктуре электронного правительства, приложение национальной платёжной системы. С 2022 — аудиовизуальные сервисы и приложения для трансляции 20 обязательных общедоступных каналов.

Предстановку будут осуществлять изготовители устройства или лица, ответственные за поставку и продажу.