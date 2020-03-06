Определены самые мощные компоненты противовоздушной обороны Сирии

В первую очередь, издание упоминает ракету Р-77 и истребитель МиГ-29. Первая была приобретена Сирией в середине 2000-х годов. Ракета была создана для нейтрализации таких самолётов как F-15C Eagle.

Журналисты также внесли в список С-300ПМУ-2. Система до сих пор представляет серьёзную угрозу для истребителей четвёртого поколения. Далее следуют одна из самых тяжёлых ракет класса «воздух-воздух» Р-40 и истребитель МиГ-25.

Одним из самых мощных компонентов ПВО Сирии является и ракетный комплекс БуК-М2. Он может уничтожать цели на расстоянии до 50 километров с высокой вероятностью поражения.

Также в списке издания значится советский зенитно-ракетный комплекс C-200. Он был впервые доставлен в Сирию в 1982 году. Однако неясно, какие варианты C-200 сейчас развернуты в стране. Известно, что в 2018 году этот комплекс сбил единственный израильский боевой F-16 I Fighting Falcon.