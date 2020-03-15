Наука и технологии
Сегодня 19:07
Определены самые небезопасные коды блокировки экрана смартфона
Четырёхзначные и шестизначные
Немецкие и американские исследователи определили самые небезопасные коды блокировки экрана смартфона. Как оказалось, порой, шестизначные пароли могут быть не безопаснее, чем четырёхзначные.
Специалисты отметили, что четырёхзначные коды дают десять тысяч комбинаций, а шестизначные — один млн. Однако пользователи часто используют примитивные сочетания, которые легко взломать. Исследователи даже пришли к выводу, что люди не всегда понимают, что именно делает шестизначные коды более безопасными в идеале.
Также специалисты заявили, что цифровые пароли безопаснее графического ключа.
Ниже приведён список комбинаций, которые наименее безопасны в качестве защиты для смартфона:
- 1234
- 0000
- 2580
- 1111
- 5555
- 5683
- 0852
- 2222
- 1212
- 1998
- 123456
- 654321
- 111111
- 000000
- 123123
- 666666
- 121212
- 112233
- 789456
- 159753