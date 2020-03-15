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Определены самые небезопасные коды блокировки экрана смартфона

Четырёхзначные и шестизначные
Немецкие и американские исследователи определили самые небезопасные коды блокировки экрана смартфона. Как оказалось, порой, шестизначные пароли могут быть не безопаснее, чем четырёхзначные.

Специалисты отметили, что четырёхзначные коды дают десять тысяч комбинаций, а шестизначные — один млн. Однако пользователи часто используют примитивные сочетания, которые легко взломать. Исследователи даже пришли к выводу, что люди не всегда понимают, что именно делает шестизначные коды более безопасными в идеале.

Также специалисты заявили, что цифровые пароли безопаснее графического ключа.

Ниже приведён список комбинаций, которые наименее безопасны в качестве защиты для смартфона:

  • 1234
  • 0000
  • 2580
  • 1111
  • 5555
  • 5683
  • 0852
  • 2222
  • 1212
  • 1998
  • 123456
  • 654321
  • 111111
  • 000000
  • 123123
  • 666666
  • 121212
  • 112233
  • 789456
  • 159753