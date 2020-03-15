Определены самые небезопасные коды блокировки экрана смартфона

Специалисты отметили, что четырёхзначные коды дают десять тысяч комбинаций, а шестизначные — один млн. Однако пользователи часто используют примитивные сочетания, которые легко взломать. Исследователи даже пришли к выводу, что люди не всегда понимают, что именно делает шестизначные коды более безопасными в идеале.

Также специалисты заявили, что цифровые пароли безопаснее графического ключа.

Ниже приведён список комбинаций, которые наименее безопасны в качестве защиты для смартфона: