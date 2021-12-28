Определены самые опасные места в автобусе во время пандемии

Для этого специалисты построили модель циркуляции воздуха в салоне автобуса. В модели учитывались такие параметры, как влажность, испарения, теплообмен динамики воздуха и капель, воздействие вентиляционных систем.

Модель показала, что наиболее безопасные места в автобусе располагаются у окна. Там пассажиры вдыхают меньше всего частиц вируса. Также эти пассажиры с меньшей вероятностью могут заразить окружающих. Дело в том, что выдыхаемый ими воздух подхватывается потоками и уносится из автобуса.

Кроме того, мало опасности представляют стоящие люди. А вот те пассажиры, что сидят у прохода, подвергают риску заразить всех остальных. У них самих тоже повышен такой риск.