Определены самые опасные места в автобусе во время пандемии

Наука и технологии
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Определены самые опасные места в автобусе во время пандемииГде заразиться проще всего
Учёные из исследовательского центра IBM Research Europe вычислили места в автобусе, где легче всего заразиться коронавирусом.
Для этого специалисты построили модель циркуляции воздуха в салоне автобуса. В модели учитывались такие параметры, как влажность, испарения, теплообмен динамики воздуха и капель, воздействие вентиляционных систем.
Модель показала, что наиболее безопасные места в автобусе располагаются у окна. Там пассажиры вдыхают меньше всего частиц вируса. Также эти пассажиры с меньшей вероятностью могут заразить окружающих. Дело в том, что выдыхаемый ими воздух подхватывается потоками и уносится из автобуса.
Кроме того, мало опасности представляют стоящие люди. А вот те пассажиры, что сидят у прохода, подвергают риску заразить всех остальных. У них самих тоже повышен такой риск.
Источник: Нож