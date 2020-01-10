Определены самые покупаемые через интернет автомобили в России

Аналитики сообщили, что средний чек на автомобиль, купленный онлайн, составил 1,63 млн рублей. Это на 91 тысячу рублей дороже «салонной» автопокупки. Речь идёт, конечно, о новых машинах. Эксперты объясняют разницу тем, что в интернете люди, как правило, ищут автомобили в более сложных комплектациях, которые тяжело найти в салонах.

Что интересно, на 20 самых популярных моделей приходится 51,78% всех продаж онлайн в 2019 году. Итак первое место занял Hyundai Solaris (5,5% продаж), второе — кроссовер Creta (5,16%). Третье место отдали Škoda Kodiaq (3,7%).

Стоит отметить, что в топ-20 не вошёл ни один российский автомобиль.