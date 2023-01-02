Определены самые популярные у россиян секс-игрушки

Российские интернет-магазины заработали больше всего денег в категории «18+» на стимуляторе клитора «Пингвин» (Satisfyer Pro Penguin). Оборот с его продаж на Ozon составил 69,3 млн рублей, на Wildberries — 49,7 млн рублей. В первом интернет-магазине «Пингвина» купили 22,7 тысячи раз.

В целом, аналитики Moneyplace отметили значительный рост продаж и оборота в категории товаров «18+». На Wildberries чаще покупали «вибраторы и стимуляторы» (на 759%), «насадки и удлинители» (+630%), «секс-куклы и мастурбаторы» (+551%).

На Ozon больше всего выручка выросла в подкатегории «Куклы для секса» (+3328%). На втором месте по приросту «страпоны» (+122%).