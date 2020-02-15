Определены самые популярные видео на YouTube за всю историю сервиса

Публикация в Newsweek была приурочена к 15-летию видеохостинга. В первый год его существования — 2005 — больше всего просмотров набрал ролик с тренировкой футболиста Роналдиньо. Он называется «Ronaldinho - Touch of Gold».

В 2006-2007 годах самым популярным стало видео «The Evolution of Dance». В нём танцор показал основные движения известных танцев.

В 2008 году любовь пользователей снискал клип к песне Girlfriend певицы Аврил Лавин. После этого первое место заняло видео, на котором ребёнок из Великобритании укусил за палец своего старшего брата — «Charlie bit my finger - again !».

Также журналисты назвали клипы Baby Джастина Бибера, Gangnam Style южнокорейского певца Psy и Despacito музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки.