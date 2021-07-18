Определены самые пугающие части тела пауков

Наука и технологии
Сегодня в 13:54
Определены самые пугающие части тела пауковТаких две
Учёные узнали, какие части тела пауков больше всего не нравятся людям. Оказалось, что есть небольшая разница в восприятии этих членистоногих биологами и людьми других специальностей.
В исследовании участвовали 1015 человек возрастом от 18 до 69 лет. Сред них были 547 добровольцев с биологическим образованием.
Участникам показывали шесть изображения: фотографию паука и пять снимков, на которых были увеличены разные части тела паука. Людей просили выбирать изображения, которые вызывают наиболее отвращение и испуг.
Самыми отталкивающими и страшными оказались увеличенные брюшко и хелицеры (ротовые придатки пауков). Люди с биологическим образованием опасались больше всего именно хелицер.
Учёные пришли к выводу, что большое брюшко пугает людей, так как оно визуально увеличивает паука. Хелицеры неприятны, потому что связаны с угрозой укуса.