Определены сроки начала испытаний гиперзвукового оружия в США

Если верить главе командования, сроки начала испытаний гиперзвукового оружия в США определены на 2020 год.

«Министерство обороны начинает активно проводить лётные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих (прим. гиперзвуковых) систем», — сообщил представитель Вооружённых сил.

Он также отметил, что гиперзвуковое оружие имеет высокий потенциал сдерживания и повысит боеспособность США. Стране это необходимо для ответа на существующие и будущие угрозы.

Кроме того, в обращении главы командования указано, что Россия и Китай усиливают ядерные возможности, чтобы «напрямую бросить вызов» США.