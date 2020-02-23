Определены сроки внедрения беспроводных зарядок для электромобилей

Компании надеются в скором времени выпустить беспроводные зарядные площадки на основе общепринятого стандарта. Такие устройства будут работать примерно так же, как их аналоги для смартфонов. Электромобиль нужно будет установить на специальную платформу, и после этого машина начнёт заряжаться. Подключать провода при этом не потребуется.

Производители хотят сделать такой способ зарядки простым настолько, насколько это возможно. Ещё одной задачей является стандартизация будущих беспроводных зарядок в общественных местах, и дома.

Общество автомобильных инженеров (SAE International) уже почти завершило работу над единым стандартом (SAE J2954). Однако надо понимать, что повсеместное внедрение беспроводных зарядных станций может сопровождаться большими сложностями: ведь властям нужно объяснить, почему такой способ зарядки стоит инвестиций.