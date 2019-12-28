Наука и технологии
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Определены стихийные бедствия 2019 года, вызванные глобальным потеплением
По версии одного британского фонда
Глобальное изменение климата — модная тема как для общественных дискуссий, так и для научных исследований. Учёные утверждают, что климатическая катастрофа уже даёт о себе знать. В новой работе исследователи проанализировали стихийные бедствия 2019 года, якобы вызванные изменением климата, и подсчитали размер ущерба от них.
Работа принадлежит британскому фонду Christian Aid. По подсчётам местных специалистов, семь природных катастроф причинили общий ущерб на сумму более $10 млрд.
Такую цифру исследователи получили, собрав официальные данные, информацию некоммерческих организаций, сведения из научных работ и публикаций в СМИ. Фонд Christian Aid упоминает тайфун «Лекима» в Китае, ураган «Дориан» в США, наводнения в Китае, Индии и в средних и южных штатах Америки, тайфун «Хагибис» в Японии, а также лесные пожары в Калифорнии.
Интересно, что авторы исследования не объясняют по какой причине решили, что данные бедствия связаны с климатическими изменениями. Поэтому относиться к этой работе следует с долей скепсиса.