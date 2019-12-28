Определены стихийные бедствия 2019 года, вызванные глобальным потеплением

Работа принадлежит британскому фонду Christian Aid. По подсчётам местных специалистов, семь природных катастроф причинили общий ущерб на сумму более $10 млрд.

Такую цифру исследователи получили, собрав официальные данные, информацию некоммерческих организаций, сведения из научных работ и публикаций в СМИ. Фонд Christian Aid упоминает тайфун «Лекима» в Китае, ураган «Дориан» в США, наводнения в Китае, Индии и в средних и южных штатах Америки, тайфун «Хагибис» в Японии, а также лесные пожары в Калифорнии.

Интересно, что авторы исследования не объясняют по какой причине решили, что данные бедствия связаны с климатическими изменениями. Поэтому относиться к этой работе следует с долей скепсиса.