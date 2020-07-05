Определены туристы для полёта на МКС в 2021 году

Контракты с будущими космическими туристами уже заключены, пишет «РИА Новости». Кандидаты нашлись ещё в 2019 году, однако благодаря договору теперь уже точно определены люди, которым предстоит космический полёт.

Сообщается, что на корабле «Союз» в 2021 году полетят сразу оба туриста и один опытный космонавт — командир корабля. Имена счастливчиков станут известны только за год до даты полёта.

Space Adventures уже отправляла людей на МКС. Всего на станцию в качестве туристов было отправлено семь человек.