Наука и технологии
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Определены туристы для полёта на МКС в 2021 году
Два человека
Российское представительство компании Space Adventures рассказало, что уже определены туристы для полёта на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году. Это будет первый полёт, когда в состав экипажа «Союза» войдут сразу два неопытных человека.
Контракты с будущими космическими туристами уже заключены, пишет «РИА Новости». Кандидаты нашлись ещё в 2019 году, однако благодаря договору теперь уже точно определены люди, которым предстоит космический полёт.
Сообщается, что на корабле «Союз» в 2021 году полетят сразу оба туриста и один опытный космонавт — командир корабля. Имена счастливчиков станут известны только за год до даты полёта.
Space Adventures уже отправляла людей на МКС. Всего на станцию в качестве туристов было отправлено семь человек.