Определён лучший способ защитить Россию от корабельной атаки с Чёрного моря

Эксперт отметил, что противокорабельные ракеты «Базальт» крейсера «Маршал Устинов», который участвовал в учениях, летят на 500 километров. Благодаря этому корабль способен ещё с рейда Севастополя закрыть «калитку» в море из пролива Босфор.

Кроме того, у России теперь есть береговые мобильные комплексы «Бал» и «Бастион». Первые могут стрелять крылатыми ракетами Х-35 с дальностью полёта 300 километров. Вторые — сверхзвуковыми «Ониксами», летающие на 500 километров. Применение такого оружия может закрыть «калитку» за несколько минут.

Напомним, учения Северного и Черноморского флотов около берегов Крыма прошли в начале января.