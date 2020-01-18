Определён российский «убийца» американских танков «Абрамс»

Как пишут СМИ, на вооружение поступят две тысячи изделий 3БМ44. По словам экспертов, «Лекало» подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков, которые есть у российской армии. Уточняется, что 3БМ44 может пробивать 650 миллиметров сплошной брони с расстояния два километра. Эксперт считает, что этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций.

Стоит отметить, что новые изделия заменят советские 3БМ42 «Манго». Их смогут применять, в частности, модернизированные танки Т-90, Т-80, Т-72, а также Т-14.