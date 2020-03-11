Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Речь идёт о программе «12 шагов». Её разработали ещё в конце 1930-х годов. Авторы исследования обнаружили, что различные версии данной методики одинаково эффективно помогали людям разных категорий: и молодёжи, и пожилым мужчинам, и женщинам, и пьющим ветеранам войн, и гражданским.

В основе программы «12 шагов» лежит принцип групп взаимопомощи. Как выяснили исследователи, эта методика превосходила конкурентные более чем в 1,5 раза. Учёные считают, что высокая эффективность программы связана с тем, что она ориентирована на эмоциональную поддержку внутри групп «анонимных алкоголиков».