Определён наиболее полезный продукт для людей с повышенным давлением

Речь идёт о сыре моцарелла. Чаще всего его добавляют в пиццу, так как он отличается своей тягучестью. Диетологи рассказали, что молочные продукты в принципе полезны тем, что содержат достаточное количество кальция. Но вот во многих из них также увеличено содержание жиров или соли, которые могут влиять на повышение давления. Моцарелла же почти несолёная и нежирная.

Также диетологи советуют гипертоникам есть и другие сорта белого сыра, например, фету и козий. Снижает артериальное давление и нежирный творог. Кроме того, врачи рекомендуют употреблять сыр маленькими порциями.