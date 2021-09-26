Определён самый популярный аксессуар Apple среди россиян

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Определён самый популярный аксессуар Apple среди россиянВ первой половине 2021
Портал Hi-Tech Mail.ru узнал от интернет-магазина Ozon, что спрос на аксессуары Apple вырос в два раза в первом полугодии 2021 по сравнению с 2020 годом.
По информации пресс-службы Ozon, чаще всего россияне покупали наушники AirPods и AirPods Pro. Помимо этого, выросли продажи оригинального сетевого зарядного устройства для iPhone. Причиной тому, скорее всего, стало то, что Apple больше не кладёт ЗУ в коробку со смартфонами. Компания сделала это якобы из заботы о природе.
Также специалисты назвали самую популярную модель часов Apple Watch — это Apple Watch SE в цвете «серый космос». Это наиболее доступные по цене часы компании.
Ранее Apple представила новые Watch Series 7, iPhone 13 и iPad. А вот новые AirPods так и не вышли.