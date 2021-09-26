Определён самый популярный аксессуар Apple среди россиян

По информации пресс-службы Ozon, чаще всего россияне покупали наушники AirPods и AirPods Pro. Помимо этого, выросли продажи оригинального сетевого зарядного устройства для iPhone. Причиной тому, скорее всего, стало то, что Apple больше не кладёт ЗУ в коробку со смартфонами. Компания сделала это якобы из заботы о природе.

Также специалисты назвали самую популярную модель часов Apple Watch — это Apple Watch SE в цвете «серый космос». Это наиболее доступные по цене часы компании.

Ранее Apple представила новые Watch Series 7, iPhone 13 и iPad. А вот новые AirPods так и не вышли.