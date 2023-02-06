Определён тип унитаза, который распространяет меньше вирусов

Существуют унитазы с мочеотводящей системой. В конструкции такого туалета две части: одна собирает мочу, а другая — фекалии. Вирусы из мочи могут удаляться через отдельную секцию отвода. В традиционных унитазах — смешанный слив.

Результаты исследования показали, что менее 1% суррогатов вируса, добавленных в туалеты, распылялись при смыве. А когда в воду добавляли белок, имитирующий те, что содержатся в моче, традиционный унитаз выделял в десятки раз больше вирусов, чем туалет с отводом мочи.