Определён ущерб здоровью от сырых овощей

По утверждению доцента кафедры биологической эволюции Рейчел Кармоди (Rachel Carmody), приготовленная пища содержит больше питательных веществ, чем сырая. Вместе с коллегами она провела эксперимент с группами грызунов, которых кормили разными продуктами: одних – сырыми овощами, других – сырыми и термически обработанными. В результате провед\нного эксперимента выявилось, что микрофлора мышей, которые питались сырыми овощами, существенно отличалась от микрофлоры животных, которых кормили варёными продуктами. У первых испытуемых количество полезных бактерий в кишечнике резко снизилось в сравнении со вторыми. А также наблюдалось снижение веса и жизненной энергии.

Учёные решили провести такой же эксперимент на людях. И он оказался неутешительным. Человеческий организм точно так же реагирует на употребление сырых овощей. Мифы о пользе сыроедения развенчаны.