Опрос: менее трети россиян боятся, что ИИ заменит их на работе

Опубликовано 14 июня 2025, 16:061 мин.
Опрос: менее трети россиян боятся, что ИИ заменит их на работеА вы?
Согласно новому исследованию НИУ ВШЭ и холдинга «Ромир», менее трети россиян считают, что искусственный интеллект (ИИ) может отнять у них работу, пишет ТАСС. Опрос проводился в марте 2025 года, в нём участвовали 2 500 человек. По сравнению с прошлым годом число таких людей снизилось на 9,5%.
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При этом почти половина респондентов думают, что из-за ИИ могут исчезнуть некоторые профессии, но не целиком рабочие места. Интересно, что только около трети людей готовы что-то делать, чтобы сохранить работу. Число тех, кто хочет переквалифицироваться или освоить новую профессию, снизилось с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом.
Большинство россиян пока не слишком боятся потерять работу из-за технологий, несмотря на современные тенденции.