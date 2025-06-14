Опрос: менее трети россиян боятся, что ИИ заменит их на работе

При этом почти половина респондентов думают, что из-за ИИ могут исчезнуть некоторые профессии, но не целиком рабочие места. Интересно, что только около трети людей готовы что-то делать, чтобы сохранить работу. Число тех, кто хочет переквалифицироваться или освоить новую профессию, снизилось с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом.

Большинство россиян пока не слишком боятся потерять работу из-за технологий, несмотря на современные тенденции.