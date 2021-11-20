Опрос: молодые люди уверены, что вложения в криптовалюту сделает их миллионерами

Согласно опросу, почти две трети — 59% — представителей поколения Z заявили, что они верят в возможность обогащения с помощью криптовалют. Как пояснили аналитики, это поколение более восприимчиво ко всему, что связано с цифровыми технологиями. Кроме того, молодые люди обеспокоены инфляцией фиатной валюты, которая достигает рекордов.

Под поколением Z авторы исследования имели в виду людей, родившихся в период с 1997 по 2012 годы.

Опрос также показал, что если предложить людям $2000 для инвестиций, представители поколения Z выберут криптовалюту с вероятностью в три раза выше, чем бэби-бумеры.