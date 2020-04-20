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Опрос по Wi-Fi показал, кто пользуется метро в период пандемии
В Москве и Санкт-Петербурге
Опрос по Wi-Fi показал, кто пользуется метро в период пандемии. Сейчас пассажиропоток в крупных городах снизился, но часть людей всё ещё продолжает ездить в подземке.
Опрос проводился при подключении к сети MT_FREE в Москве и Петербурге. Его результатами поделился оператор МаксимаТелеком. Опрос проводили с 9 по 15 апреля. В нём успели поучаствовать 25 тысяч пользователей.
Сообщается, что четверть пассажиров метро сейчас — это врачи и медицинские работники. 21% опрошенных ответили, что работают продавцами, 18% — курьерами, а 5% заявили, что они волонтёры.
Треть пассажиров не причислили себя ни к одной из предложенных категорий. Среди них были работники банков, госслужащие, строители, правоохранители и транспортники.