Опрос: треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Согласно результатам опроса, каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), а не наоборот. Во ВЦИОМ отметили, что за 15 лет показатель вырос на 7 процентных пунктов. Зато, к счастью, с утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7% опрошенных.

Каждый пятый — 21% — также верит, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами. 44% россиян убеждены, что продукты с ГМО могут вызвать рак (подтверждений этому, конечно, нет).

ВЦИОМ также составил портрет россиян по уровню научной грамотности: