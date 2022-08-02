Опрос: треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

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Опрос: треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг СолнцаА почти половина верит во вред ГМО
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян и рассказал, какие научные заблуждения они разделяют.
Согласно результатам опроса, каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), а не наоборот. Во ВЦИОМ отметили, что за 15 лет показатель вырос на 7 процентных пунктов. Зато, к счастью, с утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7% опрошенных.
Каждый пятый — 21% — также верит, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами. 44% россиян убеждены, что продукты с ГМО могут вызвать рак (подтверждений этому, конечно, нет).
ВЦИОМ также составил портрет россиян по уровню научной грамотности:
- Россияне с невысоким уровнем научной грамотности — это чаще всего люди старше 60 лет, которые активно смотрят телевизор, живут в селе, имеют образование на уровне среднего и ниже.
- Россияне со средним уровнем научной грамотности — это люди со средним специальным образованием, старше 45 лет, проживающие в небольших населённых пунктах с численностью до 100 тысяч человек.
- Россияне с высоким уровнем научной грамотности — молодёжь, которая активно пользуется интернетом, имеет высшее образование, проживает в Москве и Санкт-Петербурге, а также Северо-Западном федеральном округе.