Опровергнуты мифы о разработке автомата Калашникова

Авторы напомнили о мифе, согласно которому Михаил Калашников, участвуя в конкурсе на создание нового автомата для вооружённых сил, якобы самовольно внёс множество изменений в свой автомат перед самым финалом, а конкурсная комиссия этого «не заметила» или пропустила.

Считается, что только Калашников укоротил длину ствола, но, на самом деле, все участники конкурса сделали это. Если на АК длина сократилась с 450 до 400 мм, то на автоматах Булкина и Дементьева и вовсе с 500 до 400 мм.

Также ходят слухи, что Калашников изменил конструкцию ударно-спускового механизма (УСМ). Но это тоже неправда: такие УСМ использовали все три конструктора.

Кроме того, авторы материала рассказали, что Калашников просто тщательно учёл все рекомендации и замечания, выданные специалистами испытательного полигона. Вероятно, поэтому он и стал победителем конкурса.