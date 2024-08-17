Оптимизация светофоров с помощью ИИ Google показала многообещающие результаты

Эта инициатива, являющаяся частью пилотной программы Google Green Light, запущенной в 2023 году, направлена на повышение эффективности дорожного движения на пяти ключевых перекрестках в Сиэтле и десятке других городов, включая Рио-де-Жанейро и Калькутту.

Система Green Light использует искусственный интеллект и данные с Google Maps, чтобы предоставить инженерам по организации дорожного движения действенные рекомендации по корректировке времени работы светофоров. Цель — сократить время ожидания на светофоре, оптимизировать поток автомобилей и, в конечном счете, снизить выбросы парниковых газов.

Первые данные свидетельствуют о том, что система Green Light может сократить количество остановок на 30% и снизить выбросы на перекрестках на 10%, как сообщается в экологическом отчете Google за 2024 год.

В ближайшем будущем Google планирует распространить эту систему на другие города.