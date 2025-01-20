Оптоволоконный FPV-беспилотник «Князь Вандал» станет полностью российским

Опубликовано 20 января 2025, 21:001 мин.
Оптоволоконный FPV-беспилотник «Князь Вандал» станет полностью российскимК 2025 году
Оптоволоконный FPV-беспилотник «Князь Вандал Новгородский» станет на 100% российским, сообщил Алексей Чадаев, руководитель научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник». Команда работает над заменой импортных деталей, чтобы беспилотник полностью состоял из отечественных комплектующих.
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Чадаев пояснил, что производство будет разбросано по нескольким точкам в России, что позволит гибко подходить к выбору комплектующих. Эта работа является частью цели центра на 2025 год — полностью локализовать производство компонентов.
Недавно «Ушкуйник» выиграл конкурс Министерства промышленности и торговли, получив финансирование в размере около 500 миллионов рублей на создание центра коллективного пользования для мелкосерийного производства электроники.
Беспилотник, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы, способен выполнять различные задачи.