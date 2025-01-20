Оптоволоконный FPV-беспилотник «Князь Вандал» станет полностью российским

Чадаев пояснил, что производство будет разбросано по нескольким точкам в России, что позволит гибко подходить к выбору комплектующих. Эта работа является частью цели центра на 2025 год — полностью локализовать производство компонентов.

Недавно «Ушкуйник» выиграл конкурс Министерства промышленности и торговли, получив финансирование в размере около 500 миллионов рублей на создание центра коллективного пользования для мелкосерийного производства электроники.

Беспилотник, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы, способен выполнять различные задачи.