Опубликован отчёт о влиянии вакцины против COVID-19 на здоровье детей

Полноценные прививки препаратом Pfizer уже разрешены для всех в возрасте 12 лет и старше. Однако не было изучено влияние вакцины на детей младше. Учёные рассматривали специальную детскую дозу препарата. Администрация Байдена уже закупила достаточное количество детских доз в специальных флаконах с оранжевыми крышками, чтобы отличить их от вакцины для взрослых.

В исследовании участвовали 2268 детей. Им поставили два компонента вакцины с разницей в три недели. Исследование показало, что детей, которым были сделаны прививки с низкой дозой, выработался такой же высокий уровень антител против коронавируса, как у подростков и молодых людей, которым делали прививки с обычной дозой.

Что касается побочных эффектов, то они были подобны тем, что встречаются среди подростков: боль в руках, жар или недомогание.