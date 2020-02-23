Наука и технологии
Вчера 21:32
Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»
Создатели играют на ностальгических чувствах
Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам». Это будет анимационный проект.
Называется он «Трансформеры: Война за Кибертрон» (Transformers: War for Cybertron). Мультсериал будет состоять из трёх частей, а каждая из них — из шести 22-минутных эпизодов. Трейлер посвящён первой части «Осада».
В ней будет рассказано о начале конфликта между автоботами и десептиконами. Сюжет части будет развиваться исключительно на Кибертроне. Вторая часть получила название «Восход Земли». Это может означать, что действие в ней будет развиваться на Земле.
Созданием мультсериала занимаются Rooster Teeth и японская студия Polygon Pictures, создавшая «Годзиллу» и «Призрака в доспехах 2: Невинность».
Когда выйдут «Трансформеры: Война за Кибертрон», пока неизвестно. Но, скорее всего, до конца текущего года.