Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»

В ней будет рассказано о начале конфликта между автоботами и десептиконами. Сюжет части будет развиваться исключительно на Кибертроне. Вторая часть получила название «Восход Земли». Это может означать, что действие в ней будет развиваться на Земле.

Созданием мультсериала занимаются Rooster Teeth и японская студия Polygon Pictures, создавшая «Годзиллу» и «Призрака в доспехах 2: Невинность».

Когда выйдут «Трансформеры: Война за Кибертрон», пока неизвестно. Но, скорее всего, до конца текущего года.