Опубликован проект плавучего "города" за $8 млрд

Опубликован проект плавучего "города" за $8 млрдОн воистину монументален
Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини создал концепт яхты в форме гигантской черепахи. Пангеос (так она называется) задумывается как передвижной "город", который, по оценкам дизайнера, станет самой большой плавучей структурой в мире.
Длина судна 550 м, а максимальная ширина 610 м. Корпус будет иметь основание в форме черепахи, увенчанное овальной структурой, рассчитанной на 60 000 человек, с отелями, торговыми центрами, парками, портами для кораблей и вертолетов, роскошными виллами, клубами и всем остальным, что необходимо для поддержания плавучего сообщества посреди океана.
Естественно, для судна такого размера потребуется мощная силовая установка, и “Пангеос" будет оснащен девятью массивными современными двигателями HTS, каждый из которых будет электрическим и сможет производить мощность, эквивалентную 16 800 лошадиным силам, что позволит ему двигаться со скоростью 5 узлов.
Энергия для работы плавучего города будет поступать от солнечных батарей, а электричество будет вырабатываться с помощью больших структур, похожих на ласты, которые будут использовать энергию моря с помощью своего рода генераторов энергии волн, что позволит кораблю плавать бесконечно долго.
Лаццарини продумал и его стоимость. Бюджет составит около 8 млрд долларов. Скоро даже начнется краудфандинговая кампания, так что вы можете поддержать идею создания плавучего “города”.