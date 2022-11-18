Опубликован проект плавучего "города" за $8 млрд

Длина судна 550 м, а максимальная ширина 610 м. Корпус будет иметь основание в форме черепахи, увенчанное овальной структурой, рассчитанной на 60 000 человек, с отелями, торговыми центрами, парками, портами для кораблей и вертолетов, роскошными виллами, клубами и всем остальным, что необходимо для поддержания плавучего сообщества посреди океана.

Естественно, для судна такого размера потребуется мощная силовая установка, и “Пангеос" будет оснащен девятью массивными современными двигателями HTS, каждый из которых будет электрическим и сможет производить мощность, эквивалентную 16 800 лошадиным силам, что позволит ему двигаться со скоростью 5 узлов.