Опубликован рейтинг богатства российских операторов

У МТС выручка равна 480 миллиардам рублей, а прибыль — 6,848 миллиарда. За компанией следуют «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком». Выручка у каждой из них соответственно равна 350, 336 и 320 миллиардам, а прибыль — 12, 35 и 15 миллиардам.

В общем рейтинге МТС занимает 28 место. Интересно, что при этом Яндекс находится лишь на 113 месте. Зато он возглавляет список компаний в секторе «Медиа и интернет». Следующая за ним в данной категории Mail.ru Group в общем рейтинге занимает лишь 195 строчку.

Стоит отметить, что в список вошли компании, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, большая часть активов которых находится в России.