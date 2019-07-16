Опубликован рейтинг самых быстрых военных самолётов

На первое место американцы поставили беспилотный космический корабль Boeing X-37, который власти США окружили ореолом секретности. Сообщается, что он может летать со скоростью в 16 раз выше звуковой. Честно говоря, этот самолёт нельзя назвать полноценно боевым.

На втором месте расположился советский самолёт МиГ-25. Его скорость может достигать 3,2 Маха (или 3916,8 км/ч). На третьем — американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Он был изготовлен тоже довольно давно — в 1986 году. Способен достигать скорости в 2,5 Маха (3060 км/ч).

Четвёртую строчку занимает снова советско-российский истребитель-перехватчик МиГ-31. На малой высоте его максимальная скорость составляет 1500 км/час, на большой — 3400 км/час.

Последнее место американцы отдали тяжёлому истребителю Су-27. Его максимальная скорость на высоте 11 километров равна 2500 км/час.